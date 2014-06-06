Источник: GLOBAL LOOK press с сайта dni.ru Известная голливудская актриса Эмили Блант чуть не убила своего партнера по съемочной площадке Тома Круза. Девушка не справилась с управлением авто, и машина врезалась в дерево. Бывший супруг Николь Кидман находился в этот момент на месте пассажира. Об инциденте на съемках кинокартины "Грань будущего" Эмили сообщила на популярном иностранном шоу CONAN Highlight. Видео ее рассказа о том, как она попала в аварию с Крузом, моментально набрало в YouTube больше 100 тысяч просмотров. Том и Эмили находились в машине, когда помощник режиссера фантастического боевика попросил Блант, сидевшую за рулем, набрать скорость для красоты и динамики картинки. Актриса послушно вжала педаль газа практически до упора. Но через пару мгновений звезда ощутила, что теряет контроль над старым и ненормальным, по ее словам, автомобилем. "И я слышу, как Том, затаив дыхание, говорит мне: "Тормоз, тормоз, тормоз, тормоз! О Боже мой! О Боже мой! Сильнее дави на тормоз!" Но я слишком поздно сообразила, что делать, и мы врезались в дерево. Я чуть его не убила!" – с ужасом вспоминает Блант. Ведущий передачи Конан О'Брайен поинтересовался у Эмили, почему та не послушала своего мудрого партнера и не нажала на нужную педаль. "Когда я первый раз услышала от него "Тормоз!", я подумала: "Ой, да заткнись!" Я почему-то решила, что разбираюсь в трюках лучше, чем Том Круз", – признала свою ошибку актриса. По счастливому стечению обстоятельств в этой аварии никто не пострадал. Эмили с Томом даже посмеялись над этой нелепой ситуацией, после того как Блант извинилась перед ним. dni.ru