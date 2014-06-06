Иллюстративное фото с сайта novaiagazeta.org.ru Иллюстративное фото с сайта novaiagazeta.org.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По словам пресс-секретаря областного суда ЗКО Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, вчера, 5 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был вынесен приговор 39-летнему жителю Уральска. По версии следствия, в начале нынешнего года, двое братьев после распития спиртных напитков шли в сторону своего временного жилья. По пути они увидели припаркованные легковые автомашины возле одного из домов. Затем подсудимый ножом вскрыл замок водительской двери одной из автомашин и проник в салон, чтобы совершить кражу. Его брат наблюдал за происходящим со стороны. В это время из соседнего дома вышел  незнакомый мужчина, братья бросились наутек. Но незнакомец их догнал и между ними возникла драка. Подсудимый выхватив нож, ударил им несколько раз незнакомца. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 96 УК РК - "Убийство" и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также приговором суда ему назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.