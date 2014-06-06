dtpОб этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 июня, примерно в 15 часов на перекрестке улиц Ихсанова-Мухита произошло ДТП с участием двух машин. - Я ехал по улице Мухита со стороны рынка в третьей полосе и поворачивал на Ихсанова, - рассказал водитель "Нивы" Руслан. - Я видел приближающуюся автомашину Mazda Tribute, которая ехала в сторону рынка, думал успею повернуть, но нет... В автомобиле "Нива" ехали четыре пассажира, из них один ребенок. Но слава богу, обошлось без жертв. Только одна из пассажирок "Нивы" в результате ДТП получила незначительные ссадины лица. Сейчас на месте аварии работают дознаватели управления административной полиции ДВД ЗКО.