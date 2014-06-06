. В семинаре приняли участие, представители ДВД, ДЧС, ДКНБ, УВП ЗКО, а также были приглашены руководители торгово-развлекательных центров, ночных клубов, рынков, кафе и других объектов массового скопления людей. Как пояснили сотрудники госорганов, террористические акты в основном производятся именно в таких местах, где большая проходимость людей. По данным департамента статистики, в области насчитывается 781 объектов массового скопления людей, в Уральске таковых 300 объектов. - На сегодняшний день у каждого такого объекта должен быть оформлен паспорт безопасности, - рассказал старший оперуполномоченный управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЗКО Нурлан АТАНЕУОВ. - Сейчас идет паспортизация, в основном оформили паспорта объекты здравоохранения и образования. Но у большинства объектов, таких как торговые дома, рынки и прочие, паспорта еще не оформлены. По словам полицейского, с 1 июля всех представителей малого и среднего бизнеса, которые не оформили паспорта безопасности для своих объектов, будут привлекать к административной ответственности. Также в свою очередь бьют тревогу сотрудники пожарной охраны. Как оказалось, большинство торговых домов, кафе и ночных клубов не подключены к пульту пожарной безопасности, а значит, у пожарных нет возможности своевременно отреагировать на вызов в случае пожара.