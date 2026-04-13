Издание "Ак Жайык" со ссылкой на источники сообщило, что своих должностей лишились несколько руководителей подразделений областного департамента полиции.
В пресс-службе МВД подтвердили, что от должности отстранили нескольких полицейских из руководящего состава.
- В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствием должного контроля в организации работы приказом министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей начальник управления полиции Атырау и руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям департамента полиции Атырауской области, - сообщили в ведомстве.