Нововведение начнет работать с 17 апреля.

По данным Data Hub, в марте 2026 года казахстанцам одобрили 50,7 тыс. заявок на единовременные пенсионные выплаты с целью покупки жилья. После февральского спада показатели впервые с начала года выросли на 113%.

Стоит отметить, что в феврале были и технические ограничения со стороны банка, из-за чего цифры просели. Ведь с конца января до начала марта Отбасы банк приостанавливал приём заявок на погашение ипотеки, чтобы подготовиться к нововведениям. По новым правилам рассчитываться за счёт ЕПВ можно только по основному долгу, но не по процентам.

Сумма исполненных заявлений достигла 50,4 млрд тенге, средняя сумма на одно заявление составила 994 тыс. тенге. С 2026 года подняли пороги минимальной достаточности, что затрудняет изъятие денег. При этом лимиты хотят снова ужесточить, так как казахстанцы активно используют выплаты. Как конкретно будет работать нововведение, пока не известно.



Специалисты сообщают и о другом важном изменении: если в январе погашать за счёт пенсионки основной долг по ипотеке надо было только в Отбасы банке, то с 17 апреля его можно будет погашать и в других банках. Будут ли на этом фоне технические работы в банках второго уровня, пока не сообщалось.

Напомним, что ранее казахстанцы активно снимали пенсионные выплаты на лечение глаз. В октябре 2025 года люди подали 15,4 тыс. таких заявлений. Это почти в 10 раз больше, чем в сентябре, и в 73 раза больше среднего показателя за январь-август 2025 года.