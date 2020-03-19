18 марта весь Второй рабочий поселок был обесточен. Причиной стала девушка, которая залезла на высоковольтный столб на пересечении улиц Исатай батыра и Сыдыка Жаксыгулова. - Сообщение поступило в 20.20 18 марта. Выяснилось, что на пересечении улиц Исатай Батыра и Сыдыка Жаксыгулова на высоковольтный столб залезла девушка. После беседы с вышеуказанной гражданкой главный специалист-психолог оперативно-спасательного отряда Жумагалиев предотвратил попытку суицида. Девушка была передана бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Специалистам экстремального профиля по роду своей деятельности периодически приходится иметь дело с попытками самоубийства. Основная задача спасателя в таких случаях - сохранение жизни суицидента. Однако для того, чтобы эффективно оказывать помощь в подобных ситуациях спасатели должны понимать особенности состояния человека, собирающегося расстаться с жизнью, знать основные суицидальные и антисуицидальные факторы, уметь определить вид суицида, с которым они встретились, и многое другое. В данном случае спасатель отлично с этим справился. Как рассказали в полиции, девушка 2002 года рождения. От нее исходил запах алкоголя. Однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении неё был составлен административный протокол по ч.2 ст.440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Также решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей по ст.127 "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", а также ей грозит административная ответственность по ст.434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.