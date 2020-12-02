Груз пытались вывезти через пограничный пункт "Сырым", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пульсоксиметры и защитные костюмы на 13,5 миллионов тенге пытались вывезти из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента ПС КНБ РК по ЗКО, 23 ноября этого года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» был пресечен вывоз 3100 медицинских защитных костюмов на общую сумму 1,5 миллиона тенге. - Также 30 ноября на пункте пропуска «Сырым» гражданин РК пытался вывезти 800 пульсоксиметров на сумму 12 миллионов тенге, - пояснили в пресс-службе департамента ПС КНБ РК по ЗКО. К слову, груз и транспортные средства были переданы сотрудникам уполномоченных государственных органов. Стоит отметить, что 24 ноября из ЗКО через пункт "Сырым" пытались вывезти COVID-тесты на 5 миллионов тенге.