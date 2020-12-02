Реконструкцию аэропорта в Уральске планируют закончить в следующем году
Ориентировочная стоимость реконструкции составит 2 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 2 декабря, в региональной службе коммуникации ЗКО состоялся брифинг, на котором заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев рассказал об авиационном транспорте и какие полеты осуществляются из Уральска, несмотря на реконструкцию аэропорта.
- Через аэропорт Уральска осуществляются полеты в Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау, Франкфурт.
СПК «Орал» совместно с ТОО «Международный аэропорт «Орал» реализует проект реконструкции терминала аэропорта. Финансирование работ осуществляется за счет социально-инвестиционных проектов компании КПО б.в. Генеральным подрядчиком является ТОО «КаzConstructiоnGroup», - пояснил Казбек Менеев.
Также заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщил, что реконструкция предусматривает увеличение площади терминала с 4 до 7 тысяч квадратных метров, организацию парковки и благоустройства прилегающей территории.
- Также проектом предусматривается модернизация технологического оборудования терминала аэровокзала в соответствии с международными стандартами и требованиями пограничного и таможенного контроля на сумму 1,2 млрд тенге. Ориентировочно стоимость реконструкции аэропорта составит 2 млрд. тенге. В настоящее время на 100% выполнен демонтаж здания. Проведены работы по корректировке проекта. Проектировщиком данного проекта является ТОО «Кульман». Проведены повторные технические обследования здания, снята топографическая съемка участка. Выполнены работы по согласованию планировки здания и эскизного проекта, - пояснил Казбек Менеев.
К слову, мощность пассажиропотока 267 тысяч человек в год. Завершение реконструкции аэропорта планируется в 2021 году.
Напомним, также в прошлом году были разработаны технико-экономические обоснования на строительство трех аэродромов в районных центрах Сайхин, Жанибек и Казталовка. Разработчик ТЭО - проектная организация ТОО «Эдли и К». В настоящее время ТЭО строительства трех аэродромов проходят государственную экспертизу. Реализация проектов строительства аэродромов в отдаленных районных центрах окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие районов, позволит развивать внутренний туризм, обеспечит бесперебойное авиасообщение областного центра с районами.
