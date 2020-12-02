Аэродромы построят в районных центрах Сайхин, Жанибек и Казталовка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В районе ЗКО построят аэродром Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев, в 2019 году разработаны технико-экономические обоснования на строительство трех аэродромов в районных центрах Сайхин, Жанибек и Казталовка. – Разработчиком техник-экономического обоснования является проектная организация ТОО «Эдли и К». В настоящее время ТЭО строительства трех аэродромов проходят государственную экспертизу. Реализация проектов строительства аэродромов в отдаленных районных центрах окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие районов,  позволит  развивать внутренний туризм, обеспечит бесперебойное авиасообщение областного центра с  районами, - рассказал Казбек Менеев. Стоит отметить, что в Уральске проводится реконструкция международного аэропорта. Ремонт осуществляется за счет средств компании КПО б.в. Генеральным подрядчиком  является ТОО «КаzConstructiоnGroup». Через аэропорт Уральска осуществляются полеты в города Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Франкфурт. – Реконструкция предусматривает увеличение площади терминалов, организация парковки и благоустройства прилегающей территории. Также проектом предусматривается модернизация технологического оборудования терминала аэровокзала в соответствии с международными стандартами и требованиями пограничного и таможенного контроля на сумму 1,2 млрд тенге. Ориентировочно стоимость реконструкции аэропорта составит два млрд тенге. В настоящее время на 100% выполнен демонтаж здания.  Завершение реконструкции аэропорта планируется в 2021 году, - отметил Казбек Менеев.  