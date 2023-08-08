— Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, включая серозный менингит. Пути их передачи разнообразны: через загрязнённые продукты питания, при купании в открытых водоёмах, бассейнах, либо при непосредственном контакте с вирусоносителем, — пояснил санврач.

Глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы рассказал, что в городе наблюдается сезонная регистрация случаев серозного менингита. С начала года выявили 85 случаев заражения. Годом ранее — 119 случаев. Болеют в основном дети. По данным опроса, инфицированные связывают болезнь с перенесённым ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов и овощей, а также с купанием в открытых водоемах.Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трёх до шести лет. Наиболее тяжёлое течение заболевания проявляется у малышей до года. Меры профилактики энтеровирусной инфекции, в том числе серозного менингита такие же, как при любой острой кишечной инфекции.