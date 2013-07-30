Audi Q8

Mercedes-Benz GL Coupe

BMW X7

По данным издания AutoBild, большая немецкая тройка – Audi, BMW и Mercedes-Benz – собираются выпустить большие внедорожники с модным ныне типом кузова «купе». Таким образом, через пару лет на рынке могут появиться модели под названием Audi Q8, BMW X7 и Mercedes-Benz GL Coupe. Журналисты предполагают, что появление таких машин позволит привлечь к большим внедорожникам молодежь.Надо отметить, что огромные внедорожники не популярны только в Европе. Однако в США, Китае и других странах Азии, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке такие машины пользуются отличным спросом. Именно для этих рынков сбыта и будут предназначены новые модели, ведь они станут обладать всеми качествами, которые требует покупатель от подобных автомобилей. А именно: комфортом, простором в салоне, мощными моторами. И, конечно же, престижем - каждая такая модель будет стоить минимум 100 000 евро.Время появления новых внедорожных купе ориентировочно следующее: в 2015 году начнется продажа Q8, которая будет построена на основе Q7 нового поколения. В 2016 году наступит черед GL Coupe, а на 2018 год намечена премьера X7. В основу последней модели ляжет платформа от следующей версии BMW X5/X6. Все эти машины будут длиной более 5 метров, а в салоне окажется сразу три ряда кресел, даже несмотря на покатую заднюю часть крыши.