Официальные дилеры начали продажи обновленного Honda CR-V. В Казахстан приехал хитовый кроссовер Honda - Фото 1 Это уже четвертое поколение «паркетника». Мировая премьера состоялась еще в прошлом году, и в Казахстан автомобиль пришел с небольшим опозданием. По сравнению с предшественником, новый CR-V стал на 30 мм ниже и на 5 мм короче, однако в целом внешний вид стал более агрессивным. В Казахстан приехал хитовый кроссовер Honda - Фото 2 Под капотом у кроссовера — 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л с двумя расположенными сверху распредвалами и системой управления клапанами i-VTEC. Максимальная мощность составляет 166 л.с., а крутящий момент — 220 Н·м при 4 200 оборотах в минуту. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатым автоматом. Полный привод может подключаться автоматически благодаря интеллектуальной системе Real Time 4WD. Максимальная скорость — 190 км/ч, разгон с нуля до «сотни» займет 11,3 секунды. В Казахстан приехал хитовый кроссовер Honda - Фото 3 Стоимость в Казахстане Honda CR-V в базовой комплектации Elegance составит 6 200 000 тенге. Комплектация Sport обойдется в 6 950 000 тенге. Самая дорогая «начинка», Executive, имеет стоимость 7 330 000 тенге. auto.mail.ru