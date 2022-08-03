По данным «Казгидромета», днём четвёртого августа по ЗКО ожидается сильная жара до +35 градусов. Погода на 7 июля Большая часть территорий страны по-прежнему находится в зоне атмосферных фронтов – ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер. Лишь на западе ожидается погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
