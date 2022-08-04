Акимат Алматы судится с владельцем участка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе встречи с населением Бостандыкского района глава Алматы сказал, что 19 апреля акимат принял постановление об изъятии участка, но владелец не согласен с суммой компенсации.
- Поэтому акиматом инициировано исковое заявление в экономический суд о принудительном изъятии земельного участка для госнужд. В случае положительного решения, площадь парка «Южный» увеличится на 2.8 гектаров, - сказал Ерболат Досаев.

Ситуация с парком

Участок площадью более двух гектаров в парке «Южный» находился в собственности у банка. С 2018 года активисты, которые пристально следили за реконструкцией парка, поднимали вопрос о возвращении земли в парк. В августе 2020 года года аким (тогда ещё Сагинтаев) обещал рассмотреть вопрос с выкупом участка. В апреле 2021 года в управлении земельных отношений Алматы подтвердили, что градоначальник поручил вернуть участок в состав парка и принято решение о принудительном его отчуждении. В начале декабря заместитель акима города заверил, что акимат и глава Алматы лично держат этот вопрос на контроле. Также он сказал, что участок перешёл от одного собственника к другому.