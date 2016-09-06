Фото с сайта mix.tn.kz Суд по делу об избиении Баян Есентаевой начнётся 14 сентября, сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда. "Процесс пройдёт в закрытом режиме, – уточнили в пресс-службе. – В деле появилась статья об изнасиловании, поэтому это уже решённый вопрос". Дело рассмотрит судья межрайонного суда по уголовным делам Ляззат Ильясова. Конфликт между Баян Есентаевой и её мужем произошёл 10 июня на АЗС в Талгарском районе Алматинской области и закончился избиением 42-летней телеведущей. Продюсер была госпитализирована в районную больницу Талгара с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальная гематома, проникающее ножевое ранение брюшной полости со сквозными повреждениями толстого и тонкого кишечников, забрюшинного пространства. Выяснилось, что Бахытбек Есентаев был пьян во время инцидента. Свидетелем конфликта стал племянник супруга телеведущей.