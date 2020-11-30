1 декабря, во вторник, в Казахстане отмечается День первого президента. Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в этот день приостанавливается работа торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них. Кроме этого, продовольственным и непродовольственным крытым рынкам также запрещено работать. Общественный транспорт в этот день ходить не будет.