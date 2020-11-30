По словам предпринимателя Махмута Мералиева, «первая волна» пандемии вызвала высокую потребность в масках. Поэтому его предприятие начало изготовление медицинских масок на продажу по доступной цене. Первый выпуск этого благого начинания, поддержанного государством, поступят в продажу накануне Дня Независимости. - В настоящее время в ТОО «Доктор Хаус» работают 20 человек. Одноразовые маски изготавливаются из нетканого материала. Срок использования - не более 2 часов. Мы планируем производить трехслойные медицинские маски для взрослых в количестве 30 миллионов штук в год, - сказал главный инженер завода Мухтар Махметов. Как отметил Мухтар Махметов, в будущем маски, произведенные в Атырау, будут реализовываться во всех регионах страны. Компания, которая уделяет большое внимание качеству, также планирует производить маски и для детей.