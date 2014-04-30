Иллюстративное фото с ссайта alternews.com Иллюстративное фото с ссайта alternews.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, на жителя Уральска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, религиозной вражды или розни". Следствием было установлено, что данное лицо размещало в Интернете аудиолекции, которые, согласно заключению судебной экспертизы, направлены на возбуждение социальной и религиозной вражды. Мужчина был задержан по подозрению в вышеуказанном преступлении. В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия.