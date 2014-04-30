Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-секретаря областного суда ЗКО Гульмиру КЕНЖЕГАЛИЕВУ. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО признал виновным жителя Каратобинского района в убийстве жены и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с принудительным лечением его от алкоголизма по месту отбывания наказания. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что супруги в течение нескольких месяцев проживали отдельно друг от друга в результате разногласий, сложившихся в их отношениях. При этом ребенок от совместного брака оставался жить с отцом. В феврале нынешнего года подсудимый узнал, что его супруга приходила к нему домой в его отсутствие, а затем ушла к соседям. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился к соседям, чтобы узнать причину прихода ее жены. При встрече между супругами возникает ссора, в ходе которой муж, схватив кухонный нож, нанес жене несколько ножевых ранений. Женщина умерла на месте происшествия.