Самолет Атырау-Астана должен был вылететь из аэропорта Атырау еще в 9 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aeroport Однако прошло уже три с половиной часа, а пассажиры все еще ждут повторной регистрации. Напомним, сегодня, 17 октября, в аэропорту Атырау произошел инцидент - после регистрации всех пассажиров попросили покинуть здание аэропорта. Предварительная причина - обнаружение в туалете аэропорта подозрительной сумки. Пассажирам раздают сок, воду и печенье. - Я должен был вылететь в Астану еще в 9 утра, - возмущается один из пассажиров. - Сначала мы ждали полчаса на улице, теперь наш багаж выгрузили из самолета. По словам пассажиров, их возмущает тот факт, что никто им не объясняет причину задержки рейса и не дает точной информации, когда же все-таки состоится вылет. Корреспондент "МГ" связался по телефону с директором уральского аэропорта Хайретдином РАСКАЛИЕВЫМ, который сказал, что они уже связались с атырауским аэропортом. Вылет скоро будет осуществлен. Как известно, уральские пассажиры вынуждены временно вылетать из аэропорта Атырау, поскольку уральский аэропорт закрыт на реконструкцию. aeroport1