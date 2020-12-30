ТОО «Актюбинская медная компания» специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд. Производственные объекты компании находятся в Хромтауском районе Актюбинской области. В состав предприятия входят горно-обогатительный комбинат, состоящий из двух обогатительных фабрик общей мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, и два карьера на месторождениях «50 лет Октября» и «Приорское». Производительность обогатительных фабрик АМК - до 60 тыс. тонн меди и до 45 тыс. тонн цинка в концентратах в год.

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 30 декабря года в 21.21 в пожарную часть Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", на шахте "Весенняя Аралчинская", что в 30 км от посёлка Коктау при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника. На место сразу выехали спасатели. - На месте происшествия было четверо погибших, один человек пострадал. По поручению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина для выяснения обстоятельств произошедшего в Хромтауский район выехал заместитель акима Актюбинской области Салимгерей Бекбергенов, также направлены сотрудники ДЧС, - сообщили в ведомстве. Другие подробности трагедии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото с сайта ТОО «Актюбинская медная компания»