Укрепить тело и дух посредством одной из древнейших буддийских практик решили представительницы корейского этнокультурного объединения "Тьхоньил". Как рассказала корреспонденту "МГ" инструктор по йоге Любовь ЛИ, все бабушки поют в вокальном хоре ЭОО "Тьхоньил". Ранее вместе с мужчинами они занимались и таеквандо. А совсем недавно благодаря договоренности с председателем этнокультурного общественного объединения стало возможным преподавать бабушкам и йогу. - Я занимаюсь с пожилыми людьми абсолютно бесплатно, на благотворительной основе один раз в неделю. Группа состоит из 14 человек. В основном, это бабушки. Все очень позитивные, активные и веселые. В ходе занятий мы обмениваемся положительной энергией, это им очень нравится, - рассказывает тренер по йоге. По словам Любови ЛИ, занятия проходят в более облегченной адаптированной форме, на ура бабушки принимают занятия по смехотерапии. Тренировки организуются в здании этнокультурного центра сразу же после вокальных распевок. Оказалось, что самой пожилой женщине-йогине более восьмидесяти лет.