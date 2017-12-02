Организатором мероприятия выступает управление физической культуры и спорта при поддержке акимата Атырауской области. По словам организаторов на чемпионате мира Казахстан будут представлять 20 спортсменов из разных областей страны в 10 весовых категориях. За наш регион выступят трое бойцов, среди которых есть и именитый Исатай ТЕМИРОВ. -Чемпионат мира по жекпе-жек в Атырау несомненно повысит популярность национальных видов спорта на международной спортивной арене и даст мощный толчок для занятия спортом подрастающему поколению казахстанцев, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта . Отметим, что заезд участников соревнований состоялся еще 15 ноября для последующей акклиматизации, в день спортсмены проводят по 2 тренировки. - Помимо зрелищных боев в рамках чемпионата гостям мероприятия представят яркую и насыщенную программу с участием звезд эстрады и спорта, - сообщили организаторы чемпионата. Бои в рамках Чемпионата мира по жекпе-жек проходят в центральном физкультурно-оздоровительном комплексе Атырау с 1 по 3 декабря. Начало боев - в 17.00, вход бесплатный. Ерлан ОМАРОВ