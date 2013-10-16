Иллюстративное фото с сайта www.volley.kz Иллюстративное фото с сайта www.volley.kz Сегодня суд Атырау может вынести приговор по «волейбольному делу», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Судебный процесс в отношении бывших руководителей ВК «Атырау» завершается. Прокурор запросил для директора ГКП «Областная волейбольная команда «Атырау» Женисбека МУХАНБЕТЖАНОВА и главного тренера Александра ЗАПЕВАЛОВА по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А для бухгалтера Светланы ХАРКИНОЙ – 9 лет общего режима. Напомним, что трем фигурантам громкого спортивного уголовного дела инкриминируются хищения в особо крупном размере, служебный подлог, участие в организованном преступном сообществе. По версии следствия, трое подсудимых под руководством экс-руководителя областного управления спорта Берика ЖАНКЕЕВА, который находится в межгосударственном розыске, разработали схему отмывания бюджетных средств. В общей сложности присвоив более 250 млн тенге.  