По информации акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, вдоль реки Урал в Бурлинском районе расположены девять населенных пунктов, в которох насчитывается 2300 дворов и более восьми тысяч жителей. В этих населенных пунктах 134 дома находятся в опасной зоне, в связи ч ем ыло принято решение о временной эвакуации жителей этих домов. Часть людей уехала к родственникам, другая в пункты временного размещения. Вывезли в безопасные места и ценное имущество людей.

Кроме того, из этих девяти населенных пунктов в безопасные места вывезли детей, беременных женщин и пожилых людей.

- Произведены инженерные защитные дамбы протяженностью 9500 метров в целях защиты от наводнений. В работах было задействовано 70 единиц техники, приняли участие участие 96 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, 80 солдат Кызылординской области и местные жители, - рассказал аким района Еркебулан Ихсанов.

Напомним, 28 марта в связи с подтоплением сел Аксу и Кентубек решением акима района Еркебулана Ихсанова на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. В противопаводковых работах были задействованы все силы местных исполнительных органов, подрядных организаций и состав служб ЧС. На помощь пришли предприятия района, предоставившие дополнительную спецтехнику и людей. 29 и 30 марта в два этапа прибыли представители департаметов ЧС Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Во избежание заторов на четырех участках реки Шынгырлау были проведены взрывные работы. Также были эвакуированы жители микрорайонов Старый Аралтал и Новый Аралтал, сел Пугачево и Бесагаш. Позже с жителями подтопленных сёл встретился аким района Еркебулан Ихсанов и рассказал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.