Фото: Василий Батанов / РИА Новости Фото: Василий Батанов / РИА Новости В Госдуму внесли законопроект, который позволит украинцам в ускоренном порядке получить российское гражданство. Документ подготовили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым, сообщает «Интерфакс». Украинцы смогут получать российские паспорта без уплаты госпошлины и длительного проживания в России. От желающих получить российское гражданство также не будут требовать подтверждения источника средств к существованию и отказа от гражданства Украины. В пояснительной записке к документу уточняется, что он направлен «на поддержку братского народа Украины, особенно русскоговорящей его части, оказавшимся беззащитными перед лицом “коричневой” угрозы"». Заявление на получение российских паспортов в ускоренном порядке украинцы смогут подать в диппредставительства РФ до 1 августа, а решение о приеме в гражданство будут принимать в течение двух месяцев. Второй разработанный и внесенный справоросами законопроект позволит в упрощенном порядке включать в состав России части иностранного государства, сообщает РИА Новости. В документе сказано, что решение о присоединении новых территорий может быть принято на референдуме, если нельзя заключить соответствующий международный договор «в связи с отсутствием в иностранном государстве эффективной суверенной государственной власти». Принятому в состав России субъекту будет предоставлен статус республики, края, области, автономной области или автономного округа. О подготовке законопроекта, посвященного ускоренной выдаче российских паспортов украинцам, Миронов объявил 27 февраля в Севастополе. В Крым прибыли несколько депутатов российской Госдумы, в том числе Ирина Роднина, Валентина Терешкова и Николай Валуев. 27 февраля крымский парламент избрал премьером автономной республики Сергея Аксенова, который объявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России. Власти Крыма отказались признавать новое руководство Украины и объявило о подчинении покинувшему страну президенту Виктору Януковичу.