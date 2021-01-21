ЕНТ пройдёт в очном формате с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Informburo.kz.

Дежурство медицинского работника медпункта и бригады скорой медицинской помощи.

Ежедневный предсменный фильтр всех работников пункта проведения ЕНТ и участников ЕНТ.

Исключается скопление людей, ожидание лиц в вестибюлях и коридорах.

Соблюдение расстояние между тестируемыми не менее двух метров. Будут установлены ограничительные ленты.

В пункты проведения ЕНТ не допускаются лица с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

В пунктах проведения ЕНТ будут установлены дезинфицирующие тоннели и коврики для обуви, санитайзеры.

При выходе будут установлены урны для использованных масок.

Обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с обеспечением соблюдения режима проветривания.

Обеспечиваются условия для соблюдения личной гигиены работниками пункта проведения ЕНТ, участниками тестирования и иными лицами (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров).

Не реже двух раз в день будет проводиться влажная уборка всех аудиторий, в которых предполагается проведение ЕНТ.

Накануне главный санитарный врач Нур-Султана также подписала постановление о проведении пробного ЕНТ. Согласно документу, пробное ЕНТ в столице пройдёт с 20 января по 5 февраля на базе ЕНУ имени Гумилёва, Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина, Казахского университет экономики, финансов и международной торговли с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Частое проветривание, влажная уборка помещений и обработка рабочих поверхностей и мебели с применением дезинфицирующих средств.

Установка санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты и в санитарных узлах.

Соблюдение нормы социального дистанцирования между тестируемыми при запуске не менее 2 метров между ними с установлением разметок и баррикадных лент.

Проведение бесконтактной термометрии на наличие симптомов респираторных заболеваний для исключения допуска к экзаменам лиц с симптомами ОРВИ и гриппа. В случае выявления лиц с симптомами, не исключающими Covid-19, – изоляция и немедленный вызов бригады скорой помощи.

Выделение помещения – изолятора на случай изоляции лиц с подозрением на Covid-19.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во всех регионах Казахстана стартовало январское Единое национальное тестирование, которое продлится по 5 февраля, сообщает пресс-служба Министерство образования и науки. Всего по республике работают 143 пункта проведения тестирования, задействовано 1230 аудиторий. Январское ЕНТ проводится по согласованию с Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдёт в 15 потоков. Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тысяч человек. Это обучающиеся 11 (12) классов, абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года и студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности. Тестирование проводится по пяти предметам: трём обязательным и двум профильным. Участникам ЕНТ даётся 120 тестовых заданий, из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. На тестирование в общем отведено четыре часа, участники ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов. По данным МОН, соблюдение правил проведения ЕНТ в регионах будут контролировать 419 сотрудников вузов и Национального центра тестирования. Также на местах будут задействованы работники департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Кроме того, за процессом тестирования будут наблюдать 403 представителя Специальной мониторинговой группы и проектного офиса "Адалдық алаңы". При проведении ЕНТ будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Запуск на ЕНТ проводится через баррикадные ленты по очереди с соблюдением дистанции. При рассадке между тестируемыми сохраняется расстояние не менее двух метров, количество участников в аудиториях сокращено на 50%. Перед началом тестирования в аудиториях будет проводиться кварцевание бактерицидными лампами. Родителям и учителям запрещено находиться на территории пункта проведения ЕНТ. В Алматы ЕНТ будет проходить до 30 января на базе пяти вузов, сообщает городское управление образования. В пунктах проведения обеспечены следующие меры:Постановлением также предусмотрен алгоритм проведения пробного Единого национального тестирования для учащихся выпускных классов 2020-2021 учебного года, куда входят следующие требования:В Казахстане ЕНТ проводится четыре раза: в январе, марте, июне и августе. Участие в январском ЕНТ добровольное, тестирование проводится на платной основе (стоимость – 2 242 тенге). Сдавший январское ЕНТ абитуриент имеет возможность поступить в вуз на платной основе, но не может участвовать в конкурсе по распределению грантов.