Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно сообщению гидрометеорологического центра по ЗКО в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города 21 января 2021 года для учащихся 1-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат. Температура воздуха в городе Уральск в 7.00 -28 С. 2 м/ с, - сообщили в отделе образования.