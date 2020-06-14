Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, случай произошел в селе Казталовского района 10 июня. Мужчина связал руки и ноги 4-летнему пасынку и запер его в сарае. Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан. Руководитель отдела образования Казталовского района Самал Джангереева рассказал, что мужчина привязал мальчика в сарае. О случившемся мать ребенка рассказала воспитателю детского сада. - По информации наших сотрудников привязать ребенка мужчину заставила его родственница. Сейчас создана специальная комиссия из числа сотрудников районного отдела полиции и отдела образования. Они будут выяснять подробности, - рассказала Самал Джангереева. К слову, в отделе образования сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством и он стоит на учете. - Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения 10 июня с 8 до 11 часов запер ребенка в сарае. По данному факту Казталовским районным отделом полиции начато расследование по части 2 статьи 126 УК РК - "Незаконное лишение свободы", - рассказали в полиции. Следует отметить, причины жестокого обращения с ребенком пока неизвестны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.