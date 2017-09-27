Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВДВ ЗКО, сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО в ходе рейда был остановлен автомобиль «Фольксваген Туарег», в котором находились двое парней 2001 и 1999 года рождения. - При досмотре несовершеннолетних пассажиров в кармане брюк были обнаружены свертки бумаг, в которых находились растительные вещества зеленого цвета общим весом 350 граммов, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 ч.2 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств.