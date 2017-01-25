Иллюстративное фото из архива "МГ" Девочка каталась с горки на санках и скатилась на дорогу. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, наезд на 5-летнюю девочку совершил водитель УАЗа 1994 года рождения. - Водитель совершил наезд на девочку, которая играла на проезжей части. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Ведется расследование, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО.