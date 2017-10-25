Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, в 2017 году планируется газифицировать 35 сел в 5 районах области. - В этом году природный газ появится в 35 селах. Таким образом, помимо жилых домов газифицированы будут 106 социальных объектов, - отметил глава региона. Кроме того, в этом году внаселенных пунктах с населением 65 тысяч человек ведутся работы по строительству водопроводов. Таким образом, всего 186 сел будут подключены к централизованной питьевой воде.