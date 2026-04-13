Хозяйка дома обратилась в полицию после того, как обнаружила пустую шкатулку и исчезновение техники.

В Западно-Казахстанской области полицейские раскрыли хищение из частного дома. Как сообщает портал Polisia.kz, организатором преступления оказался близкий родственник потерпевшей, который ранее проживал у неё в гостях.

Хозяйка дома обратилась в полицию после того, как обнаружила пустую шкатулку и исчезновение техники. Из спальни пропали 900 тысяч тенге наличными и золотые украшения. Кроме того, добычей вора стал дорогостоящий фен марки Dyson. Общий ущерб превысил 2 миллиона тенге.

Сотрудники Зачаганского отдела полиции быстро вычислили подозреваемого - им оказался 22-летний племянник женщины. Выяснилось, что парень сохранил у себя дубликат ключей после того, как съехал от родственницы. К моменту задержания золото уже было сдано в ломбард, а деньги потрачены. Полицейским удалось вернуть владелице только фен.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Иная информация разглашению не подлежит.

Правоохранители напоминают: передача ключей третьим лицам всегда несёт риски. При утрате контроля над ними следует сразу же менять замки.