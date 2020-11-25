– На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 232 человека, среди которых 672 ребенка. 203 казахстанца находятся в тяжелом состоянии, состояние 28 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 30 человек находятся на аппаратах ИВЛ. На 25 ноября зарегистрировано 207 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и четыре летальных случая, - сообщили в МВК РК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 720 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 из которых в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 127 580 случаев, 7834 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 114 347 человек выздоровели.