Амантай Жумагалиев стал седьмым главным санитарным врачом с начала эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау в седьмой раз сменили главного санитарного врача Как сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг Атырауской области, на должность главного санитарного врача региона назначен 63-летний Амантай Жумагалиев. Это уже седьмое назначение с начала эпидемии коронавирусной инфекции. До него эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов, Канат Гайнеденов и Асылбек Шаров, который был назначен в августе этого года. Амантай Жумагалиев родился в Махамбетском районе Атырауской области. В 1980 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности санитарный врач. До назначения на пост работал заместителем руководителя ДККБТУ. Фото предоставлено пресс-службой ДККБТУ Атырауской области  