Об этом рассказал директор ТОО "Батыс МаркаЛамб" Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ акиму ЗКО Нурлану НОГАЕВУ. markalamb3Завод находится недалеко от поселка Чапаево Акжайыкского района ЗКО. Предприятие будет заниматься производством свежеохлажденной ягнятины. Нужно отметить, что подобных заводов на постсоветском пространстве пока нет. По словам директора ТОО, на реализацию проекта "КазАгрофинанс" выделил средства в лизинг, а 15% - это частные вложения. Стоимость всего проекта - более 3 млрд тенге, из них 2 млрд - оборудование, 1 млрд - это строительно-монтажные работы. Свой долг предприятие начнет гасить с 2016 года. 4 февраля с ходом работ на предприятии ознакомился аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, находящийся на отчетах районных акимов. - Проектная мощность завода - 350 тысяч голов, он будет производить 5 тысяч тонн мяса в год, - рассказал Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ. - На первых порах мы планируем экспортировать 30% объема, для этого у нас имеется договоренность с российскими, иранскими компаниями и Азербайджаном. Затем в планах у нас выйти на европейский рынок. К слову, все оборудование на завод для переработки ягнятины поставляет итальянская компания "Равани". В данный момент работы по установке оборудования завершены, остается только работа по электроснабжению и газоснабжению. Как отметил специалист по строительству и установке оборудования, на заводе стоит самое новейшее оборудование. По словам директора, предприятие надеется запустить завод в первом квартале этого года. Главный вопрос, кто будет поставлять животных, проблем у директора "МаркаЛамба" не вызывает. - Мы провели мониторинг поголовья коз по ЗКО, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областям, - пояснил Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ. - Животных достаточно. Чапаево находится как бы в центре 5 районов - Казталовского, Жанибекского, Букейординского и Джангалинского. В этих районах сосредоточено 66% от всего поголовья овец, что имеются в ЗКО. Вначале овец будем выкупать у местного населения, фермеров. Шкуры мы договорились отправлять на Семипалатинский кожевенный завод. Это будет безотходное производство - в перспективе мы будем выпускать мясокостную муку. Директор ТОО Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ рассказал Нурлану НОГАЕВУ, что завод дает новые рабочие места. Сейчас уже там трудятся порядка 100 человек, со временем количество рабочих будет увеличено до 200. Нужно отметить, что полной проектной мощности предприятие достигнет к пяти годам работы. Осматривая завод, Нурлан НОГАЕВ отметил, что этот завод не только создает новые рабочие места для населения, но увеличивает налогооблагаемую базу области. markalamb4 markalamb1 markalamb2 markalamb5 Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА