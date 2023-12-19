Видео с места ДТП под Актобе, где погибли школьники и педагог

В Актюбинской области разбираются с причинами аварии, в которой погибли учитель и два школьника.

Дети из школы посёлка Жаныс би вместе с учителем ехали на районный этап республиканской олимпиады в Иргиз и попали в ДТП. Два школьника 2007 и 2008 годов рождения и учитель погибли на месте. Трое детей получили ушибы и ссадины.

Авария произошла 19 декабря примерно 8:45 на трассе Самара — Шымкент возле посёлка Курылыс. Учитель и пятеро школьников ехали в райцентр на Toyota Alphard. Машина на трассе столкнулась со встречным грузовым Volvo. По факту случившегося начато досудебное расследование.

— Расследование начато по статье 345, пункту 4 «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщил первый заместитель руководителя ДП Актюбинской области Ардана Саймагамбетов. — Второе уголовное дело возбуждено по статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Машина, попавшая в аварию, не была указана в заявке школы. Остальных детей доставили благополучно. Техническое состояние машин, на которых они ехали, было проверено. Школа заранее подала на них заявки.

Теперь с произошедшим разбирается специально созданная рабочая группа. Уже сегодня она направилась в Иргизский район.

Ситуацию с ДТП взял под личный контроль аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Фарида Зарип