Прокуратура Атырауской области заявила о проведении служебного расследования на предмет наличия вины врачей по фактам младенческой смертности. Как сообщалось, в этом году в областном перинатальном центре умерли 133 ребенка, из них 56 сразу после рождения, а в 77 случаях смерть наступила еще в материнской утробе. Уже через пару часов врачи созвали экстренный брифинге, где, в частности, акцентировали внимание на статистике – что умерло не 133 в общей сложности, а именно 56. В указанных же 77 случаях – это малые сроки, например, 6 недель, 20 или 25 недель. Попавшие же в медицинскую статистику 56 новорожденных появились на свет с разным весом. Причем в этом году увеличилось количество новорожденных с весом до полутора килограммов, это самая уязвимая категория, среди которой высокая летальность. Особенно среди младенцев весом до 1 кг. И если раньше врачи теряли детей весом 600-800 граммов, а это самая уязвимая категория с экстремально низкой массой тела, то в этом году есть случаи, когда таких младенцев выхаживали. Кроме того, у скончавшихся 56 младенцев при рождении наблюдался респираторный дистресс-синдром (когда легкие не способны дышать) и различные пороки развития. Также руководитель областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиева подчеркнула, что по итогам полугодия младенческая смертность стабилизирована. А по итогам семи месяцев, по сравнению с прошлым годом, наблюдается снижение на целый один процент. В дальнейшем предпринимаемые в области меры по улучшению материально-технической базы и подготовке кадров предполагают положительные результаты. - В этом году удельный вес младенческой смертности преобладает среди недоношенных детей. Их, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, родилось в два раза больше, - сказала Маншук Аймурзиева. По ее словам, это говорит о том, что выживаемость среди таких младенцев очень низкая. По сравнению с прошлым годом, когда недоношенные дети рождались с экстремально низкой массой тела раньше срока и в 100% погибли, то на сегодня имеется четыре случая выживаемости. Еще было отмечено, что в этом году родов меньше, чем в прошлом, а это косвенно влияет на показатели. Чем меньше родов, тем выше показатели по сравнению с прошлым годом. Принимавшая участие в брифинге руководитель неонатальной службы областного перинатального центра Гульмира Абекеева пояснила, что перинатальный центр – третьего уровня по регионализации. То есть, туда поступают женщины с самой тяжелой экстрагенитальной патологией и с самой сложно протекающей беременностью, а также те, которые ранее уже «теряли» детей. В центре здоровые женщины не рожают. А показатели, на первых взгляд высокие, по сравнению с прошлым годом выросли ненамного. Если в прошлом году новорожденные с весом до 1 кг не выживали, то в этом году выживаемость таких новорожденных составила до 20% от общего числа. Далее Маншук Аймурзиева обратила внимание журналистов на здоровье женщин. По ее словам, есть факты, когда женщины беременеют с заболеваниями, или идут на роды пятого-шестого ребенка, не соблюдая интервал между родами, либо беременеют за короткий период после выкидышей. Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения по детству и родовспоможению Айгуль Кудаманова, с учетом наблюдающегося роста преждевременных родов (недоношенных детей), согласно политике руководства страны и министерства, всегда в приоритете остается материнство и детство. Только за первое полугодие на организацию родовспоможения в Атырауской области было затрачено около 1 миллиарда 300 миллионов тенге. На брифинге затронули актуальную в Атырауской области проблему анемии у будущих рожениц. С анемией протекает практически каждая вторая беременность, что является наследственным фактором или последствиями образа жизни самой женщины. Кстати, образ жизни, а также экология влияют на состояние ожидающей ребенка женщины на 55%. Экология же, как подчеркнули медики, в Атырауской области неблагоприятна для развития беременности. Еще одна проблема – отказ некоторых женщин от прохождения во время беременности обследования по религиозным соображениям. Такие будущие мамы отказываются от вакцинации и приема назначаемых препаратов. Имеют место и домашние роды. Сейчас их стало меньше – пять-шесть фактов в месяц по области. Но бывает, что по три случая за день. Основная причина домашних родов проста – женщины слишком поздно вызывают скорую. Но есть и те, кто намеренно решает родить ребенка в домашних условиях, – по тем же религиозным соображениям. Впоследствии всех таких рожениц и детей перевозят в перинатальный центр. Но однажды, как рассказали на брифинге, для этого пришлось подключать правоохранительные органы, чтобы как минимум обследовать женщину и новорожденного. Такие случаи статистику не осложняют, но несут большой риск как для ребенка, так и для самой мамы.