Во время прокладки водовода на бюджетные деньги, оказалось, что в список попали дома, куда уже подведена вода. Теперь, к примеру, у жителя Курашасаядва водопровода. Один он проводил за свой счет сам, второй - на этой неделе подвели за счет бюджета. - Некуда дурные деньги тратить? - возмущается Женисгали МАКЕНОВ. Теперь два водопровода и в ряде других домов Курашасая. Мало того, весь поселок перерыт траншеями 3-метровой глубины для укладки труб. Дети добираются в школу с риском для жизни. Сельчане собрались на сход и пытались выяснить, куда денут прежний водопровод, когда проведут новый. Неужели людям придется опять подключаться к новым коммуникациям за свой счет? Аким Нового сельского округа Бахыткельды МЫНЖАСАР объяснил, что пока вопрос переподключения домов к новым сетям не стоит. Но со временем «Акбулак» может выставить сельчанам такие требования. Новый водопровод собираются сдать в эксплуатацию 16 декабря.