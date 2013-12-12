В минувший вторник, 10 декабря, в Бокейординском районе, в урочище «Аралсор», инспекторами Уральского опорного пункта РГКП «Охотзоопром» был задержан житель одного из поселков этого района. Местный житель занимался охотой на сайгу. Как известно, охота на это животное запрещена до декабря 2020 года. - Сельчанин ехал на мотоцикле марки «ИЖ», - рассказывает инспектор Территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Серик МАЖЕНОВ. - У него было изъята 1 туша сайги, а также голова самца рогача, охотничье ружье и прочая охотничья амуниция. Материалы переданы в Бокейординский РОВД.