По словам прокурора, в Бурлинской районной больнице выявлен факт необоснованного расходования бюджетных средств при проведении государственных закупок по ремонту и обслуживанию машин скорой помощи. - Как установлено проверкой, победитель конкурса - индивидуальный предприниматель - не имел станции технического облуживания и специального персонала для ремонта автотранспортных средств, - рассказал Саят АБДИЛЬМАНОВ. - Фактически ремонт и обслуживание машин производился силами самих водителей в гараже больницы. Между тем главврач перечислил 2,5 миллиона бюджетных денег данному предпринимателю. В отношениибыло возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РК - «Злоупотребление должностями полномочиями», сам он находится под подпиской о невыезде. Данное уголовное дело с обвинительным заключением уже передано на рассмотрение в Бурлинский районный суд.