В Уральске из-за аварии на мосту образовались пробки

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло на деповском мосту примерно в 15:00. В автомобиль марки Ford с российскими номерами въехала грузовая газель, которая буксировала вторую машину. Обошлось без жертв и серьезных повреждений самих машин. Участники аварии дожидаются сотрудников административной полиции. А тем временем на мосту образовалась огромная пробка - от остановки им. Петровского до остановки "ДЕПО". Водители стараются объезжать загруженный участок, но и на омеговском мосту, и на 2-ой базе образовалась огромная пробка. Фото автора