Сегодня, 30 сентября, примерно в 8 часов утра произошло ДТП около поселка Зеленый Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, ДТП произошло около 8 часов утра, на участке автодороги Уральск-Таскала, на котором проводится ремонт. - Машина встала на  "нос" из-за того, что врезалась на скорости в насыпной грунт, - рассказали очевидцы. В местной полицейской службе факт ДТП подтвердили и сообщили, что в настоящее время идет разбирательство и все подробности сообщат позже. Фото предоставлено очевидцами