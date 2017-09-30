Как рассказала местная жительница 79-летняя Зинаида Павловна, каждую субботу они закупают овощи на сельскохозяйственной ярмарке на зиму. - Сама я живу в районе железнодорожного вокзала, хоть все и говорят, что там есть рынок с приемлемыми ценами, однако закупить овощи на ярмарке гораздо выгоднее. Вот я со своей дочерью и приезжаю закупаться на зиму. Лук мы купили по 55 тенге, картофель по 60 тенге. Баклажаны и перец по 130 тенге. Капусту по 45 тенге, - пояснила Зинаида Павловна. Приятным сюрпризом для уральцев на этой ярмарке оказались совсем маленькие арбузы. - Ну, по весу арбузы начинаются от одного килограмма, максимальный вес примерно три килограмма. Несмотря на такие крохотные размеры, эти арбузы были выращены в естественных условиях, при выращивании в них не было добавлено ни одного химиката. Несмотря на это они очень сладкие и полезные. А цена радует население, всего по 25 тенге за килограмм, - заверила продавщица арбузов. Помимо продуктов питания, овощей, мяса и выпечки с медом на ярмарке продавали и товары для заядлых дачников. Саженцы трехлетнего возраста стоили по 3,5 тысячи за одно деревце. Для покупателей были предоставлены и красивые цветы в горшочках. Цена на хризантему мультифлору французской, немецкой и голландской селекции в горшочках варьировалась от 800 до 2000 тенге, в зависимости от размера цветка. - Это растение будет цвести у вас дома до самого нового года. Потом его нужно будет обрезать и поставить в подвал, гараж или яму для машины, в общем, выбрать для него место попрохладнее на хранение до весны. После чего можно его высаживать в открытый грунт. А к осени снова образуется цветочный шар, который будет радовать глаз. Это растение многолетнее, - рассказала продавщица цветов Валентина ГОРБУНОВА.