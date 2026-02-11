В Корпорации «Казахмыс» прошли рабочие встречи руководства с трудовыми коллективами Южно-Жезказганского, Восточно-Жезказганского рудников и рудника «Западный» Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan tau-ken ondirisi. Выездные совещания провел заместитель председателя правления по производству Саят Бакиров.



На встречах обсуждали вопросы безопасности труда, инвестиций и развития производственного потенциала. Коллективам представили стратегическое видение дальнейшего развития компании и регионов присутствия.



Отдельное внимание уделили вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Рассмотрены текущие производственные риски и меры по их снижению. Управление безопасностью требует системного и коллективного подхода и личной ответственности каждого работника. Эти принципы закреплены в обновленной Стратегии по ПБиОТ, которая реализуется в компании в 2026 году.



Отмечено, что рудники Жезказганского региона начали год с положительной динамикой. Этому способствовали масштабные ремонты оборудования, проведенные в конце прошлого года.



Среди приоритетов – геологоразведка. Инвестиции на 2026 год уже утверждены. В частности, запланировано поверхностное бурение объемом порядка 78 тыс. погонных метров. Это позволит восполнять выбывающие мощности и подтверждать новые запасы Жезказганского месторождения, которое эксплуатируется более 90 лет.



В 2026-2027 годах предусмотрен перенос поверхностных инженерных коммуникаций на территориях рудников Южно-Жезказганский, Восточно-Жезказганский и Западный. Это создаст условия для вовлечения в отработку около 7 млн тонн руды и стабилизации геомеханической обстановки.



Одобрен инвестиционный пакет на поддержание и развитие производственных мощностей. Средства направят на приобретение 40 единиц самоходной техники, а также ремонт и модернизация действующих машин и стационарного оборудования. Запланированы горно-капитальные работы на рудниках Жомарт, Жыланды и Нурказган.



В завершение встреч работники подняли вопросы обновления подземной радиосвязи, модернизации самоходного и рельсового транспорта, а также ремонта бурового оборудования. Часть предложений будет реализована в рамках инвестиционной программы, решения по отдельным вопросам примут по итогам технического аудита.

