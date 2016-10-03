Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 1 октября на трассе Уральск-Оренбург при проведении таможенного контроля был задержан 33-летний житель города Саратов, который незаконно пытался перевезти из Казахстана в Россию речных раков. - У задержанного было изъято 1697 штук речных раков. Он пытался перевезти их в Россию без соответствующих документов. По данному факту ведется расследование, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.