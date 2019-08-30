В мероприятии приняли участие заместитель акима области Багдат Азбаев, ветераны, государственные служащие и молодежь. – Поздравляю всех жителей области с одним из главных праздников страны. Принятый на всенародном референдуме основной закон закрепил фундамент Республики Казахстан как светского, правового, унитарного государства. Конституция стала гарантом прав и свободы граждан страны и дальнейшего развития и укрепления страны. Как отметил Елбасы, Конституция укрепила нашу независимость, предала прочность государству и всему обществу. Она является мощным фактором дальнейшей реализации процессов модернизации, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения страны в ряды тридцати наиболее развитых страны мира. За годы независимости развитие государства и общество превысило самые смелые прогнозы. Сейчас наше общество волнуют другие проблемы, чем были ранее. На заре принятия Конституции это были проблемы безработицы, отсутствие денег, становление новых механизмов рыночной экономики. На внешнеполитической арене бушевали экономические кризисы, колебания валютных курсов и многие другие проблемы. Сегодня наше общество прикладывает усилие над качественным содержанием достигнутых успехов в социально-экономическом развитии, - рассказал Багдат Азбаев. По словам заместителя акима области, в нашем регионе успешно действуют государственные программы, направленные на развитие жизнедеятельности страны. – В рамках нашего региона объемы производства промышленного продукции вырос и продолжает расти. С 2005-2016 годы в области созданы свыше 184 тысяч новых рабочих мест. Строятся новые школы, больницы, жилые дома, для нашей молодежи открыты лучшие университеты мира по программе "Болашак", ремонтируются дороги. Благодаря Конституции нам удалось построить современное государство. Мы вместе сможем добиться еще. Еще раз поздравляю все с этим замечательным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, - добавил Багдат Азбаев.