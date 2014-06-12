Несмотря на то, что релиз электронных очков Google Glass формально еще не состоялся (хотя купить их можно уже сейчас), это устройство прямо-таки притягивает к себе негативное отношение со стороны окружающих. Как многие знают, Google вот уже в течение года проводит рекламную компанию «Explorer», в рамках которой очками Glass могут обзавестись разработчики программных продуктов. И некоторым владельцам этого гаджета уже пришлось столкнуться с негативным отношением окружающих. Последние новости с Запада сообщают о том, что субъекты бизнеса полностью запретили использование этого устройства на их территории. Последним из таких субъектов, например, является сеть кинотеатров Alamo Drafthouse. Данной сети в настоящий момент принадлежат 15 кинотеатров. В ближайшем будущем компания планирует расширить свое влияние и уже ведет строительство нескольких новых объектов. Так вот, исполнительный директор компании Лим Лиг на своей страничке в Twitter с хэштегом #MovieManners сообщает, что устройство Google Glass официально запрещено использовать во всех кинотеатрах этой компании с того момента, как в зале гаснет свет и начинается традиционный показ различных кинотрейлеров перед собственно самим фильмом, на который люди и пришли. По мнению Лига, это весьма справедливо, так как каждый человек, пришедший в кинотеатр, должен иметь право насладиться собственно самим фильмом, за билет на который он заплатил.