В огне остались один дом и летний навес для отдыха, сообщает корреспондент портата "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу службы пожаротушения ДЧС ЗКО. По уточненным данным, сигнал о пожаре поступил в 19.39 11 июня. Пожар удалось локализовать через два часа, После чего пожарные провели работы для исключения повторного возгорания. Всего выгорело 250 квадратных метров площади. На место ЧП выезжали пять единиц техники из первой и третьей пожарных частей, всего 15 огнеборцев. По предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.